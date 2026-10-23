Работающий пенсионер в глазах закона — фигура особая. С одной стороны, он остаётся полноценным сотрудником со всеми обязанностями, с другой — получает несколько дополнительных прав, которых нет у остальных.
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