Для здоровья и удовольствия: 4 простых рецепта с сельдереем от шеф-повара

Сельдерей — продукт, обладающий множеством полезных свойств. Но у его стеблей, которые чаще всего используют на кухне, есть одна особенность: они обладают слишком «громким» вкусом, ярко чувствуются в блюде.
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