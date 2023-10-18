Автор песни "Самый лучший день" представил свою новую композицию

Лев Шапиро подготовил ее вместе с заслуженной артисткой России Викторией Гальцевой Барнаульский певец и музыкант Лев Шапиро, написавший для Григория Лепса песню "Самый лучший день", представил свою новую композицию.
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