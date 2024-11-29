Международные уголовники

Юрисдикцию Международного уголовного суда – МУС – не признают многие ведущие страны, в том числе Российская Федерация, Соединенные Государства Америки, Китай, Индия, Иран, Израиль… Но суд пытается зацепить и граждан тех стран, что не ратифицировали договор о нем.
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