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Британия и Япония подпишут в декабре военное соглашение — FT

Британия и Япония подпишут в декабре военное соглашение — FT

Военное соглашение, призванное расширить возможности сотрудничества с США в Индо-Тихоокеанском регионе, планируют подписать в декабре Великобритания и Япония, 5 ноября сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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