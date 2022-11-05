Британия и Япония подпишут в декабре военное соглашение — FT

Военное соглашение, призванное расширить возможности сотрудничества с США в Индо-Тихоокеанском регионе, планируют подписать в декабре Великобритания и Япония, 5 ноября сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Военное соглашение, призванное расширить возможности сотрудничества с США в Индо-Тихоокеанском регионе, планируют подписать в декабре Великобритания и Япония, 5 ноября сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
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