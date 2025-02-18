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Царьград

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В России за год подорожали ингредиенты для приготовления блинов

В России за год подорожали ингредиенты для приготовления блинов

О ценах рассказали в преддверии Масленицы.С прошлого года в России продукты для приготовления блинов подорожали на 14,2%.

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