Служебная собака по кличке Акбар вновь помогла полицейским Томска найти тайник с наркотическими средствами

В ходе проведения проверочных мероприятий по подозрению в попытке незаконного сбыта наркотических средств, в районе гаражного комплекса расположенного на проспекте Мира, сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинскому району г.
В ходе проведения проверочных мероприятий по подозрению в попытке незаконного сбыта наркотических средств, в районе гаражного комплекса расположенного на проспекте Мира, сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинскому району г.
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