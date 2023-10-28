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7 игроков из «Барсы» и 4 из «Реала» вошли в сборную нынешних составов клубов от Goal. Ямаль, Беллингем, Гави – в списке

7 игроков из «Барсы» и 4 из «Реала» вошли в сборную нынешних составов клубов от Goal. Ямаль, Беллингем, Гави – в списке

В нее вошли 7 футболистов каталонского клуба и 4 – мадридского.  Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»); Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Рональд Араухо («Барселона»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Бальде («Барселона»); Полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»); Вингеры: Ламин Ямаль («Барселона»), Винисиус («Реал»); Форвард: Роберт Левандовски («Барселона»).

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