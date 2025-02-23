"Это просто бред": Что на самом деле означает "налог на бани и туалеты". Юрист расставил все точки над "i"

александр петров

Что то мне подсказывает, что в будущем будут еще налоги на что либо! Расходы бюджета большие, а доходов видимо не хватает. Вместо того, что бы создавать современные рабочие места, высокотехнологичные, ведь проще придумать налоги. И главное ни затрат, ни проблем! Плюс еще и штрафы будут. И это еще слава Богу в стране остались государственные корпорации и предприятия!! Если бы всё отдали в частные руки, думаю был бы вообще кирдык. Потому как "бизьнес" заточен на прибыль, а не на инвестиции и затраты!!!