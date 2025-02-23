Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Это просто бред": Что на самом деле означает "налог на бани и туалеты". Юрист расставил все точки над "i"

"Это просто бред": Что на самом деле означает "налог на бани и туалеты". Юрист расставил все точки над "i"

Царьград © Svetlana Vozmilova/Globallookpress Главный юрист Московского союза садоводов Ваге Рыбченко разъяснил, что на самом деле означает "налог на бани и туалеты", о котором сегодня весь день пишут СМИ.

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Комментарии
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Александр Павлов
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6 час.
александр петров
Что то мне подсказывает, что в будущем будут еще налоги на что либо! Расходы бюджета большие, а доходов видимо не хватает. Вместо того, что бы создавать современные рабочие места, высокотехнологичные, ведь проще придумать налоги. И главное ни затрат, ни проблем! Плюс еще и штрафы будут. И это еще слава Богу в стране остались государственные корпорации и предприятия!! Если бы всё отдали в частные руки, думаю был бы вообще кирдык. Потому как &quot;бизьнес&quot; заточен на прибыль, а не на инвестиции и затраты!!!
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4 час.
Артур Кушхабиев
Есть довольно много мелких предприятий, где хозяева заставляют работников работать без официального оформления. В результате государство не получает налоги, а эти работники - трудовой стаж. Вот где налоговики могли бы навести порядок.
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1 час.
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