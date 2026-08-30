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Царьград

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"Челси" подписал трехлетний контракт с вратарем Мартинесом

"Челси" подписал трехлетний контракт с вратарем Мартинесом

Эмилиано Мартинес покинул "Астон Виллу" и заключил трехлетний контракт с лондонским "Челси". Вратарь сборной Аргентины ранее играл за "Арсенал" и помог "Астон Вилле" выиграть Лигу Европы в сезоне-2025/26.

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