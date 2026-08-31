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Мировое обозрение

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Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта

Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта

Россия движется по пути мирного урегулирования украинского кризиса — об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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