В ЮАР ввели веерное отключение электричества из-за поломок на ТЭС

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Веерное отключение электричества возобновилось в субботу на всей территории Южно-Африканской Республики из-за нехватки электроэнергии в результате многочисленных поломок оборудования на тепловых электростанциях (ТЭС).
ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Веерное отключение электричества возобновилось в субботу на всей территории Южно-Африканской Республики из-за нехватки электроэнергии в результате многочисленных поломок оборудования на тепловых электростанциях (ТЭС).
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