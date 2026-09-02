Daihatsu Tanto получил спортивную версию с улучшенной безопасностью

Японский автопроизводитель представил обновленный кей-кар Tanto 2026 модельного года, главными новшествами которого стали специальная версия Daily Tool в спортивном стиле и доработанный комплекс активной безопасности Smart Assist, сообщает Carscoops.
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