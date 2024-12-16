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Крымское информационное агентство

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Работа канатной дороги на Ай-Петри остановилась на четыре дня

Работа канатной дороги на Ай-Петри остановилась на четыре дня

Фото: Наталья СомоваНачиная с воскресения и до среды (с 15 по 18 декабря) канатная дорога временно не работает из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий, сообщили в туристическом центре «Ай-Петри».

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