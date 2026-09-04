Бензиновый кризис на Кубани: поставки топлива взяли на особый контроль

Бензиновый кризис на Кубани: поставки топлива взяли на особый контрольОбеспечение автозаправочных станций горючим теперь находится под жёстким контролем властей всех уровней.
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