В Госавтоинспекции Севастополя наградили участников и призёров специального радиопроекта «Проспект знаний»

В радиопрограмме для детей и родителей, созданной в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» на популярном радио «Севастополь FM, приняли участие сорок семей города-героя.
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