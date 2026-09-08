Потап объяснил возвращение к песням на русском языке воссоединением дуэта с Настей

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) прокомментировал свое возвращение к песням на русском языке. В интервью YouTube-каналу Екатерины Гордеевой (признана иноагентом в РФ) артист сообщил, что причиной стало воссоединение дуэта «Потап и Настя».