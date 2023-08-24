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В Тамбове утром утонул мужчина

В Тамбове утром утонул мужчина

Сегодня утром в Тамбове утонул мужчина. В 9.40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступило сообщение о том, что из Цны водолазами извлечено из воды и доставлено на берег тело мужчины.

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