В Тамбове утром утонул мужчина

Сегодня утром в Тамбове утонул мужчина. В 9.40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступило сообщение о том, что из Цны водолазами извлечено из воды и доставлено на берег тело мужчины.