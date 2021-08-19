Почему Россия — сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)

В четверг, 19 августа, в Москве стартовал Чемпионат мира по пляжному футболу. В этом виде спорта Россия является сильнейшим игроком — начиная с 2011 года наша сборная только один раз осталась без медалей, уступив в отборочном цикле-2017 полякам.