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Почему Россия — сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)

Почему Россия — сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)

В четверг, 19 августа, в Москве стартовал Чемпионат мира по пляжному футболу. В этом виде спорта Россия является сильнейшим игроком — начиная с 2011 года наша сборная только один раз осталась без медалей, уступив в отборочном цикле-2017 полякам.

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