Pais: косатки протаранили судно в Гибралтарском проливе и потопили его

Косатки столкнулись с судном Alboran Cognac, на борту которого находились два человека. Инцидент произошел в марокканских водах Гибралтарского пролива, сообщила в понедельник газета Pais с ссылкой на источники.
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