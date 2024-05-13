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Pais: косатки протаранили судно в Гибралтарском проливе и потопили его

Pais: косатки протаранили судно в Гибралтарском проливе и потопили его

Косатки столкнулись с судном Alboran Cognac, на борту которого находились два человека. Инцидент произошел в марокканских водах Гибралтарского пролива, сообщила в понедельник газета Pais с ссылкой на источники.

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