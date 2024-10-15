Накануне Интернет-пространство взорвала публикация в телеграм-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна - одного из самых «медийных» народных избранников страны.
Клевета по имени Хинштейн
Комментарии
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Алла Тимофеева
Ну и зачем эта " писюлька "? Если вас обидели - в суд писать надо ! А нужна она , чтобы " вонь" пустить. Если сами в дерьме , разбрызгать по-шире, чтобы и на других попало.
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16 час.
Дмитрий Бакланов
Похоже что у обоих сторон рыло в пуху...
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13 час.
СМ
Сергей Метельков
Неприятный еврей со времён своего безнаказанного дебаширства на авиа лайнере!
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4 час.
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