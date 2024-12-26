В МЧС рассказали о состоянии россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Состояние эвакуируемых в Москву пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, тяжелое, но они транспортабельны, сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский.
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