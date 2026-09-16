Вице-премьер Италии Сальвини: 350 итальянских компаний продолжили работать в РФ

Около 350 итальянских компаний продолжают работать в России несмотря на продолжающийся конфликт на Украине и многочисленные западные санкции.
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