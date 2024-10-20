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Царьград

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Рогозин: Черноморскому флоту пришлось "сменить прописку" из-за беспилотников ВСУ

Рогозин: Черноморскому флоту пришлось "сменить прописку" из-за беспилотников ВСУ

Русский сенатор рассказал об изменениях в армии"Московский комсомолец" взял большое интервью у сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина.

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