Стали известны самые дорогие футболисты мира. Обновленный рейтинг представил портал Transfermarkt. Первое место разделили бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и норвежец Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
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