США рассматривают вариант нанесения удара по хуситам – аналитик CNN

Аналитик CNN Алекс Плитсас заявил, что власти Соединенных Штатов Америки рассматривают возможность нанесения ударов по йеменским хуситам.
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