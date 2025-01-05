Пушков назвал «вопли либералов» в Европе признанием провала их политики

«Вопли» либералов, стоящих у власти в европейских странах, об угрозе правого популизма говорят о том, что либеральная политика провалилась, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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