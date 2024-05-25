Болгарский политик, кандидат в депутаты в Европейский парламент Тодор Ангелов заявил, что украинский конфликт "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее в мире.
Кандидат в Европарламент Ангелов: конфликт на Украине отрезвил Запад и Европу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Всё пытаются дела на Украине представитькак войну Украины и России,хотя Майдан переворот,там России не было,скорее Западные спецслужбы!
Ответить
17 час.
Eduard
В Европе империализм проснулся,когда за бусы,или обещая некие "европейские ценности" попросту крадут всю страну!
Ответить
17 час.
Eduard
Что-то Аляску нам США,за "российские ценности и блины" не собираются возвращать!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии