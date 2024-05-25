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Кандидат в Европарламент Ангелов: конфликт на Украине отрезвил Запад и Европу

Болгарский политик, кандидат в депутаты в Европейский парламент Тодор Ангелов заявил, что украинский конфликт "отрезвил" европейцев и открыл им глаза на происходящее в мире.

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Комментарии
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Eduard
Всё пытаются дела на Украине представитькак войну Украины и России,хотя Майдан переворот,там России не было,скорее Западные спецслужбы!
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17 час.
Eduard
В Европе империализм проснулся,когда за бусы,или обещая некие &quot;европейские ценности&quot; попросту крадут всю страну!
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17 час.
Eduard
Что-то Аляску нам США,за &quot;российские ценности и блины&quot; не собираются возвращать!
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17 час.

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