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Mash: москвич нарисовал знак «Азова»* на стенде героев ВОВ

Mash: москвич нарисовал знак «Азова»* на стенде героев ВОВ

Полицейские задержали 49-летнего ведущего специалиста, который нарисовал знак батальона «Азов»* на стенде с фото героев Великой Отечественной войны в Москве.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Мало для такого три года! Ничего его уже не исправит.
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13 час.
Вадим Лебедев
Если только - в мозге отвёрткой покрутить...
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12 час.
V K
Лучше не в мозге, а в другой части тела. И лучше не отверткой, а, например, старыми ножницами. По металлу. Несколько дней. А потом можно и три года дать - что у нас урановых рудников нет? Три года в самый раз...
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7 час.

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