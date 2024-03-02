Mash: москвич нарисовал знак «Азова»* на стенде героев ВОВ

Мало для такого три года! Ничего его уже не исправит.

V K

Лучше не в мозге, а в другой части тела. И лучше не отверткой, а, например, старыми ножницами. По металлу. Несколько дней. А потом можно и три года дать - что у нас урановых рудников нет? Три года в самый раз...