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Царьград

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В Якутии оштрафовали ночной клуб за шоу с трансгендерами

В Якутии оштрафовали ночной клуб за шоу с трансгендерами

Владельцы заведения были оштрафованы на 250 тысяч рублей.Суд вынес решение о штрафе компании «Джилун» за распространение пропаганды ЛГБТ* после инцидента, связанного с выступлением трансгендеров из Таиланда в одном из якутских клубов.

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Комментарии
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Амара Карпова
...и все😱🤬
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