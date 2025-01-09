В Якутии оштрафовали ночной клуб за шоу с трансгендерами

Владельцы заведения были оштрафованы на 250 тысяч рублей.Суд вынес решение о штрафе компании «Джилун» за распространение пропаганды ЛГБТ* после инцидента, связанного с выступлением трансгендеров из Таиланда в одном из якутских клубов.