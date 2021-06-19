На Украине обвинили Россию в потопе в Крыму: «это военные преступления»

Заместитель министра по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Игорь Яременко заявил, что последствия от потопа в Крыму и Севастополе во многом вызваны «преступными действиями российской оккупационной администрации».
Заместитель министра по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Игорь Яременко заявил, что последствия от потопа в Крыму и Севастополе во многом вызваны «преступными действиями российской оккупационной администрации».
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