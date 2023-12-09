Солдаты ВСУ умирают в окопах от инфаркта и обморожения

В ВСУ появился новый формат в списке безвозвратных потерь – теперь кроме записи «убит» появилась запись «помер» (умер), причём таких записей становится всё больше, на сегодняшний день это более 10 процентов всех безвозвратных потерь.
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