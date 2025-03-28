Суд Кишинёва арестовал Гуцул на 20 суток

Суд в Кишинёве санкционировал арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 20 суток. Это решение было принято по ходатайству прокуратуры, которая заявила об открытии новых фактов в уголовном деле, возбуждённом против неё.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии