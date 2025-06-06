Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США опасаются за безопасность своих авиабаз

В США опасаются за безопасность своих авиабаз

Американские военные вынуждены анализировать защищенность своих авиабаз из-за растущей угрозы БПЛА. Глава комитета по делам ВС Сената Роджер Уикер отметил, что у Штатов есть множество самолетов, хранящихся в помещениях, предназначенных для защиты от погодных условий, но не устойчивых к взрывчатым веществам.

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