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С 2024 года упаковка может подорожать

С 2024 года упаковка может подорожать

В редакцию Business FM обратились сразу несколько предпринимателей, которые рассказали, что новые требования по утилизации отходов и уплате экологического сбора приведут к существенному росту цен на упаковку.

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