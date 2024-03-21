Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 071 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Просто вот интересно, а кому МВФ собирается выставить счета по процентам и выплату долгов после того как от уркаины о...МВФ одобрил выдел...
  • Алексей Сафронов
    Бодренько прозвучало! Надеюсь, что благодаря сим успехам, наш Верховный способен не допустить события от 22.06.41г.А я говорил и пре...
  • Lora Некрасова
    Очень дипломатично поступили китайцам. Хоть горшком назови. Но зато китайцы отожмут у укров то, что их интересует. Эт...МИД Китая прокомм...

«Смерч» разбил артиллерию ВСУ после разведки «Зоопарка» при защите госграницы РФ

«Смерч» разбил артиллерию ВСУ после разведки «Зоопарка» при защите госграницы РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» группировки войск «Запад» в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийский расчет украинских террористических формирований в приграничном районе Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору