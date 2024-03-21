«Смерч» разбил артиллерию ВСУ после разведки «Зоопарка» при защите госграницы РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» группировки войск «Запад» в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийский расчет украинских террористических формирований в приграничном районе Белгородской области.
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