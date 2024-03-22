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«ДнепроГЭС» в огне: удар по станции уничтожил машинные залы - подробности

«ДнепроГЭС» в огне: удар по станции уничтожил машинные залы - подробности

Выработка электричества больше невозможна.Символ советской энергетики Днепровская ГЭС, применявшаяся в последнее время для энергоснабжения военных предприятий ВСУ, полностью утратила свое значение как объект электрогенерации после удара высокоточным оружием русской армии.

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