«ДнепроГЭС» в огне: удар по станции уничтожил машинные залы - подробности

Выработка электричества больше невозможна.Символ советской энергетики Днепровская ГЭС, применявшаяся в последнее время для энергоснабжения военных предприятий ВСУ, полностью утратила свое значение как объект электрогенерации после удара высокоточным оружием русской армии.