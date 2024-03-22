«ДнепроГЭС» в огне: удар по станции уничтожил машинные залы - подробности

Выработка электричества больше невозможна.Символ советской энергетики Днепровская ГЭС, применявшаяся в последнее время для энергоснабжения военных предприятий ВСУ, полностью утратила свое значение как объект электрогенерации после удара высокоточным оружием русской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии