Экс-офицер США назвал 4 страны, куда Россия могла бы отправить своё оружие

Скотт Беннетт предположил, что Россия назло Западу может поставить оружие Йемену, Ирану, Венесуэле и КубеНекоторое время назад Владимир Путин заявил, что Запад снабжает Украину своей военной техникой и потому Россия тоже обладает правом поставить некоторым странам своё дальнобойное оружие.