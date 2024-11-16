"Русские? Вдвое дороже!" Реальная история про москвичей в Ташкенте

igor kim

Зачем обязательно в Москву или Ленинград. Я прописывался в Средней Азии в разных местах несколько раз и без проблем. На север ездили также бригады шабашников. Я работал на севере в студенческих бригадах и поэтому в курсе. Вы, видимо, украинка.