"Русские? Вдвое дороже!" Реальная история про москвичей в Ташкенте

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Комментарии
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igor kim
Зачем обязательно в Москву или Ленинград. Я прописывался в Средней Азии в разных местах несколько раз и без проблем. На север ездили также бригады шабашников. Я работал на севере в студенческих бригадах и поэтому  в курсе. Вы, видимо, украинка.
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3 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных в Россию не пускать!!
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2 час.
zoubova
Отделились?Так пусть и проблемы решают сами.Мне на них фиолетово,а Вам?
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20 мин.

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