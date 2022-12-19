Сказка оживает в ЦДМ

Окунитесь в атмосферу сказки и волшебства, загадайте желание у 12-метровой пушистой ёлки и оставьте на память фото, сделанные у тематических фотозон! Приглашаем вас посетить Центральный Детский Магазин на Лубянке, где с 3 декабря по 7 января гостей ждет большая новогодняя программа: снежное шоу, иммерсивные спектакли, парады сказочных героев, выставка шоколадных фигур, творческие мастер-классы, игровые квесты и тематические фотозоны.