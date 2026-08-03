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9 российских знаменитостей, попавших в Книгу рекордов Гиннесса

9 российских знаменитостей, попавших в Книгу рекордов Гиннесса

Попасть в Книгу рекордов Гиннесса — задача не из простых. Среди российских знаменитостей есть те, чьи имена официально внесены в список мировых рекордсменов.

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