В Литве зафиксирован рекордный отток населения. По данным литовской телерадиокомпании LRT, масштабы эмиграции достигли максимальных значений за последние шесть лет.
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