Опубликовано видео перехвата беспилотника ВСУ, атаковавшего НПЗ в Волгограде

В соцсетях появилось виде с перехватом беспилотника, который атаковал НПЗ в Волгограде.Видео с моментом уничтожения беспилотного летательного аппарата ВСУ, который атаковал нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, появилось в соцсетях.