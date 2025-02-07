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Депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ, подозревают в махинациях с миграцией

Депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ, подозревают в махинациях с миграцией

Депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее «замуровал» в торговом центре квартиру, был задержан по подозрению в организации незаконного пребывания четырех иностранных граждан в России.

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