Депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ, подозревают в махинациях с миграцией

Депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее «замуровал» в торговом центре квартиру, был задержан по подозрению в организации незаконного пребывания четырех иностранных граждан в России.
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