Откуда берется негативный образ многодетности?

фарид сабиров

Государство говорит рожайте. А власти на местах просто тупо терроризируют многодетных и это не голословно. У меня среди знакомых много примеров. Племянница одинокая пошла за надбавкой для детей их у нее 2. И что щинувниса сказала не она ее заставляла рожать. А денег нет , так и сказала не хрен было рожать.