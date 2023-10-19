Читая в очередной раз как «раньше женщины по 10 детей рожали без отрыва от производства», подумала вот о чем.
Откуда берется негативный образ многодетности?
Комментарии
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Александр Григоров
Глупая не знающая реальности прошлого и настоящего....писанина
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16 час.
фарид сабиров
Государство говорит рожайте. А власти на местах просто тупо терроризируют многодетных и это не голословно. У меня среди знакомых много примеров. Племянница одинокая пошла за надбавкой для детей их у нее 2. И что щинувниса сказала не она ее заставляла рожать. А денег нет , так и сказала не хрен было рожать.
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16 час.
Н
Наталья
Раньше в России рожали помногу детей, надеясь, что кто-то выйдет в люди и всех вытащит. В современную многодетность не верю, причины разные, почему многодетная семья, но что любви мамы хватает только на два, три ребёнка верю. Старшие дети, жалея маму, следят за младшими, т.е. лишены беззаботного своего детства, и не надо прикрываться фразой "Приучаются к труду".
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15 час.
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