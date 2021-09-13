Зачем они бесят народ?

Медвежий уголБизнес и финансыЗачем они бесят народ? Блогер-миллионник Елена Блиновская закатила в честь своего сорокалетия на Алтае, где, народ бедствует, праздник.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergej KostinА зачем Урганта и Собчак автор назвал звездами. Какие звезды? Понимаю Киркоров, да, талантище-звезда. Но Ксюха и Ванюха? Какие это звезды - одна распутница, другой балабол. Расплодили "звезд", сплошные "туманности" а не звезды, а потом караул, где совесть у них. Какая совесть, они отродясь не знают этого слова.Александр ГоловиновДавно пора поставить под контроль доходы наших «звёзд» и чтобы платили они не 13 процентов как сейчас, а хотя бы 60 (80) процентов как во всех цивилизованных странах. Так глядишь у них поубавилось бы спеси…Николай НиколаевичА 4 не хотите?Александр ГорбуновИм за это хорошо платят.ARanatolii660 reznikovКто платит ?Анатолий ЗотовКто их смотрит, тот и платит. А Вы думаете кто?Комментировать
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