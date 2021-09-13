Медвежий угол

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Зачем они бесят народ?

Зачем они бесят народ?

Блогер-миллионник Елена Блиновская закатила в честь своего сорокалетия на Алтае, где, народ бедствует, праздник.

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Sergej Kostin
А зачем Урганта и Собчак автор назвал звездами. Какие звезды? Понимаю Киркоров, да, талантище-звезда. Но Ксюха и Ванюха? Какие это звезды - одна распутница, другой балабол. Расплодили "звезд", сплошные "туманности" а не звезды, а потом караул, где совесть у них. Какая совесть, они отродясь не знают этого слова.
Александр Головинов
Давно пора поставить под контроль доходы наших «звёзд» и чтобы платили они не 13 процентов как сейчас, а хотя бы 60 (80) процентов как во всех цивилизованных странах. Так глядишь у них поубавилось бы спеси…
Николай Николаевич
А 4 не хотите?
Александр Горбунов
Им за это хорошо платят.
anatolii660 reznikov
Кто платит ?
Анатолий Зотов
Кто их смотрит, тот и платит. А Вы думаете кто?

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