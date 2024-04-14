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«Арсенал» ни разу не уступал в счёте в АПЛ в 2024-м, сегодня игра с «Астон Виллой»

«Арсенал» сыграет с «Астон Виллой» в АПЛ. Лондонцы ни разу не уступали в счете в 2024-м – за 11 матчей с начала года – ни секунды! Это лучшая подобная серия с февраля-мая 2005 года, когда соперники не могли повести в счете 12 игр подряд.

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