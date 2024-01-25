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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚰 В Севастополе полностью восстановили подачу воды: авария на сетях устранена Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на улицах Юмашева, Степаняна, Фадеева, Парковая, Щитовая, а также на проспекте Октябрьской революции возобновили подачу воды.

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