Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚰 В Севастополе полностью восстановили подачу воды: авария на сетях устранена Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на улицах Юмашева, Степаняна, Фадеева, Парковая, Щитовая, а также на проспекте Октябрьской революции возобновили подачу воды.