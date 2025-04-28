Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Людмила Лепаева
    Они там охренели ее выгнать нужно было а ей медаль ну и страна все квех ногамиРПЦ наградила гла...
  • Владимир Никитин
    Я просто выразил своё мнение как защитник!!! А верить, или нет, это Ваше дело. Не верите, ну иак испытайте Судьбу! Не...Ножом теперь защи...
  • Александр
    Тебе-то с чего верить нужно?Ножом теперь защи...

В Курской области арестовали замглавы фонда капремонта

В Курской области арестовали замглавы фонда капремонта

В Курской области на прошлой неделе правоохранители задержали заместителя руководителя регионального фонда капитального ремонта Ольгу Минакову.

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