Наоми Кэмпбелл вызвала споры в сети с фото из Сен-Тропе

Наоми Кэмпбелл попала в объективы папарацци на пляже Сен-Тропе в откровенном образе. Фотографии стали предметом обсуждений в сети, вызвав противоречивые реакции пользователей: от недоумения и критики до восхищения и поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии