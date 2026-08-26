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Царьград

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Наоми Кэмпбелл вызвала споры в сети с фото из Сен-Тропе

Наоми Кэмпбелл вызвала споры в сети с фото из Сен-Тропе

Наоми Кэмпбелл попала в объективы папарацци на пляже Сен-Тропе в откровенном образе. Фотографии стали предметом обсуждений в сети, вызвав противоречивые реакции пользователей: от недоумения и критики до восхищения и поддержки.

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